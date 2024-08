Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante sia ancora agosto, la partita della Juventus contro il Como ha un peso significativo. Il debutto di Thiago Motta sulla panchina bianconera avverrà lunedì in un Allianz Stadium esaurito, con i tifosi ansiosi di vedere all'opera la nuova Juventus. Sebbene la squadra sia ancora incompleta, come spesso accade all'inizio della stagione e con il mercato ancora aperto, è pronta a fare affidamento sul talento e la determinazione dei quattro nuovi acquisti: Michelein porta, Juanin difesa, e la coppia Khephrena centrocampo.Tutti e quattro dovrebbero essere schierati titolari, secondo le indicazioni della vigilia, con Cabal che parte favorito su Danilo. Per Douglas Luiz e Thuram Junior sarà il debutto assoluto in Serie A, mentre Di Gregorio e Cabal torneranno nella massima serie, ma con una maglia più prestigiosa rispetto a quelle di Monza e Verona che indossavano nella scorsa stagione.