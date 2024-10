Allegri Manchester United, le ultime

Sono ore decisive al, con la panchina di Erik ten Hag fortemente in bilico. Il tecnico olandese si gioca il futuro nelle prossime due partite, entrambe cruciali in un breve lasso di tempo. Dopo la trasferta contro il Porto in Europa League, i Red Devils affronteranno l'Aston Villa a Birmingham. Se la squadra, attualmente al 13° posto in Premier League, non otterrà risultati positivi, il destino dell'ex allenatore dell'Ajax potrebbe essere segnato. I media inglesi hanno già parlato di una possibile soluzione temporanea, mentre i dirigenti stanno valutando alternative di peso, con l'obiettivo di puntare a Simone Inzaghi per la prossima stagione.La candidatura di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Manchester United sta prendendo forza, dopo la sua separazione dalla Juventus. Il principale rivale per il posto è Thomas Tuchel, ex tecnico del Bayern Monaco e del Chelsea, che vanta già esperienza in Premier League. Allegri, però, ha il sostegno di Sir Alex Ferguson, che lo vede come un gestore alla Ancelotti. Dopo che il progetto di Ten Hag ha mostrato segni di cedimento, con risultati deludenti, il Manchester cerca un tecnico esperto. Nonostante il rinnovo di Ten Hag fino al 2026 e le sue decisioni sul mercato, i risultati non sono arrivati. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.