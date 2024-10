sarà uno dei principali pericoli ai quali la Juventus dovrà prestare attenzione nella sfida di Champions League contro il Lipsia. L'attaccante sloveno, ovvero il bomber del club tedesco, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del confronto diretto con la Vecchia Signora."La Juve e il calcio italiano in particolare sono famosi per la solidità difensiva. In quello i bianconeri sono fortissimi, perfino impressionanti, ma hanno anche tanta qualità e imprevedibilità in attacco".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui