Possibile scambio tra Chiesa e Sancho?

Lasta valutando diverse opzioni per affrontare il trasferimento di Jadonda, ma alcuni ostacoli significativi stanno emergendo lungo la strada. Ne scrive Gazzetta.Jadon Sancho attualmente guadagna 8,5 milioni di euro netti all'anno, un ingaggio che potrebbe essere troppo elevato per le finanze della Juventus, che sta cercando di ridurre il monte ingaggi complessivo della squadra. Per facilitare iltrasferimento, potrebbe essere necessario che Sancho accetti una riduzione delle sue pretese salariali, oppure che ilcontribuisca a coprire parte del suo stipendio.Un'alternativa considerata dallaè quella di includere Federiconella trattativa per Sancho. Chiesa, attualmente sotto contratto fino al 2025 e senza un rinnovo in vista, potrebbe essere parte di uno scambio che coinvolge l'ala inglese. Thiago Motta, nuovo tecnico della Juventus, non considera Chiesa una prima scelta per il suo progetto di gioco.