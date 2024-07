La Roma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha promesso a Matias Soulé che farà l'impossibile per portarlo all'ombra del Colosseo entro la fine del mese di luglio. Il classe 2003, infatti, è un autentico pallino del tecnico romanista Daniele De Rossi, il quale sta spingendo fortissimo affinché la società capitolina riesca a concludere l'affare nel più breve tempo possibile. C'è però da fare i conti con la Juventus e non solo: i bianconeri non scendono sotto la richiesta di 30 milioni euro di base fissa, ai quali aggiungerne 5 di bonus per raggiungere quota 35. In questo scenario, inoltre, si aggiunge la posizione del Leicester che un'offerta superiore ai 30 milioni l'ha già confezionata e non è intenzionato a mollare.