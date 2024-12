Fagioli-Raspadori: le ultime notizie sullo scambio

La storia di Nicolòcon lasembra ormai vicina al capolinea. Dopo aver percorso tutta la trafila del settore giovanile bianconero e aver debuttato in Serie A al ritorno dal prestito alla Cremonese, il centrocampista classe 2001 è pronto a salutare Torino nel mercato di gennaio. Inizialmente seguito con interesse dal Marsiglia, è il Napoli ad aver preso il sopravvento negli ultimi giorni, complice il forte legame tra, attuale direttore sportivo del club partenopeo. Manna, nella scorsa stagione alla, ha sostenutodurante il difficile periodo della maxi squalifica, cementando un rapporto di stima reciproca che ora potrebbe favorire il trasferimento.La Juventus avrebbe deciso di sacrificare il giovane talento per rinforzare le proprie finanze e finanziare operazioni mirate nel mercato di riparazione, con priorità per la difesa e altri reparti. Curiosamente, proprio al Napoli i bianconeri potrebbero rivolgersi per una soluzione offensiva, con Giacomo Raspadori che rappresenta un nome di interesse. La posizione dell’attaccante, infatti, rispecchia in parte quella di Fagioli: entrambi desiderano maggiore spazio per esprimersi al meglio, un obiettivo che avrebbe ricadute positive anche in ottica nazionale. Lo riporta Gazzetta.Fagioli al Napoli porterebbe qualità e dinamismo al centrocampo, mentreallapotrebbe offrire versatilità in attacco, capace di adattarsi sia come seconda punta che come riferimento centrale. La sua predisposizione al lavoro difensivo lo renderebbe ideale per il sistema di. Le esigenze dei club e dei giocatori sembrano quindi convergere, rendendo più agevoli i negoziati, anche se è probabile che le due operazioni si sviluppino parallelamente. Entrambe le trattative potrebbero chiudersi con cifre intorno aiUn altro elemento da monitorare è la posizione di Danilo. Sebbene il difensore brasiliano non sia attualmente coinvolto nei dialoghi tra Juventus e Napoli, il suo futuro in bianconero resta incerto, e potrebbe anch’egli rientrare tra i partenti nel mercato invernale.