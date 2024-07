La storia tra Adrien Rabiot e la Juventus sembra giunta ai titoli di coda. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, non ci sarà un nuovo capitolo per il centrocampista francese con la maglia bianconera, e non per volontà del club torinese. La Juventus, infatti, avrebbe voluto trattenere Rabiot, tanto da presentare alla sua mamma-agente, Veronique, una generosa proposta di rinnovo. L'offerta prevedeva un contratto triennale con uno stipendio di 7,5 milioni di euro a stagione, praticamente la stessa cifra percepita dal giocatore nell'ultima stagione, presentata prima della partenza per l'Europeo.Nonostante la proposta allettante, Rabiot ha deciso di prendersi del tempo per valutare eventuali altre offerte, lasciando la Juventus in una situazione di incertezza. Per non farsi trovare impreparato, il club ha quindi deciso di cautelarsi andando a prendere due nuovi mediani: Douglas Luiz e Thuram Junior., che ora sembra intenzionata a lasciarlo andare. La Juventus, pur avendo manifestato la volontà di proseguire il rapporto con il giocatore, non può permettersi di aspettare oltre, soprattutto in vista della prossima stagione che vedrà la squadra impegnata su diversi fronti. Lo riporta Gazzetta.