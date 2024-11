Juventus-Thiago Motta: cosa gli ha chiesto la società

Dopo quasi tre mesi dall'inizio della stagione, si possono fare i primi mini bilanci dell'avventura dsia per i risultati che in generale per quanto visto fino a qui."Coha deciso di aprire un nuovo ciclo affidandoli un progetto triennale", scrive a proposito la Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Nessuno gli ha chiesto al tecnico di vincere subito lo scudetto (anche se tutti sanno, lui per primo, che quando sei alla Juve devi almeno provarci) ma di gettare le basi per un futuro luminoso e vincente, abbassando contemporaneamente i costi. La nuova Juventus è in fase di decollo, pronta a spiccare il volo".