Quale futuro per Adrien Rabiot?

Lalo ha salutato a fine giugno il centrocampista francese Adrien, nessun accordo per proseguire insieme. Quello che stupisce però è vedere Rabiot che milita anche nella nazionale francese, ancora in giro in barca per le Isole Baleari quando i campionati sono ormai iniziati e le preparazioni estive giunte al termine. Viene quindi spontaneo chiedersi: dove andrà Adrien? A rispondere è oggi la Gazzetta dello Sport.Il Milan infatti ha manifestato interesse per l'ex centrocampista della Juventus. Ha messo sul piatto un'offerta da 5,5 milioni di euro a stagione, al momento però non è ancora arrivata una risposta e i rossoneri non aspetteranno a lungo, la sensazione quindi è che sarà difficile vedere Adrien in rossonero.





