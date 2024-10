Infortunio Mckennie: le sue condizioni

rischia di dover fare a meno anche di Weston Mckennie per la sfida contro la Lazio, in programma all'Allianz Stadium sabato prossimo. Il giocatore è rientrato dal ritiro con gli Stati Uniti. QUI IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI. Come scrive Gazzetta.it, "Mckennie è atteso alla Continassa per sottoporsi a nuovi esami dopo quelli per i quali la Nazionale degli Stati Uniti ha deciso di rispedirlo indietro: si era presentato un po’ affaticato e con qualche problemino da gestire alla spalla, ma poi è fermato in allenamento e ora si tema una lesione muscolare. Si può ipotizzare McKennie fuori dai giochi con la Lazio".