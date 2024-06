Beppeè diventato il nuovo presidente dell'Inter. Oggi la Gazzetta dello Sport riassume la carriera del dirigente. Questo il passaggio sulla Juventus: "La coppia che forma con Fabio Paratici, funziona che è una bellezzahiama a Torino il direttore generale blucerchiato con tutto il suo staff. La Signora rinasce così dalle ceneri di Calciopoli e diventa cannibale feroce: scudetti accatastati uno sull’altro e neanche le briciole per la concorrenza. In mezzo, geniali colpi a zero, da Pirlo in poi, a cui si mescola una nuova potenza di fuoco negli acquisti, da Tevez a Higuain. La rottura con Madama nel 2018 è storia, come i dubbi marottiani sulla sostenibilità dell’operazione Ronaldo. Così Beppe lascia Torino, mentre volano gli stracci col vecchio delfino Paratici".