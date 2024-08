Juventus, Sancho può davvero arrivare?

Il nome di Jadonsta scaldando gli animi bianconeri nelle ultime ore. Il giocatore è ancora in rotta con ile con il tecnico Ten Hag esattamente come accaduto nella scorsa stagione in cui si è traferito in prestito al Borussia Dortmund. Il giocatore potrebbe però concretamente trasferirsi a titolo temporaneo alla Juventus, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.Il Manchester United infatti avrebbe aperto alla cessione in prestito di Jadon Sancho. La Juventus sembra essere in prima fila, tuttavia il giocatore percepisce un ingaggio troppo elevato per le casse bianconere quindi servirebbe che i Red Devils pagassero una parte di ingaggio. Si lavora per riuscire a trovare una soluzione, ma Sancho alla Juventus potrebbe essere realtà.





