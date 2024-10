, ex attaccante della, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, in vista di Lipsia-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:"La Juve aveva bisogno di cambiare tanto e l'ha fatto bene. Giuntoli è stato mio dirigente al Napoli, è una garanzia. E se hanno speso molto è perché vogliono tornare a trionfare: la Juve parte sempre per vincere tutto. Per lo Scudetto l'Inter resta la più forte ma la Juve c'è. E occhio al Napoli, Conte è un fenomeno. In Champions è tutta un'altra storia".- "Punto su Dusan perché è in fiducia e alla prima palla goal può segnare e indirizzare la serata. Punto su Dusan perché il goal è fiducia per un attaccante. Quando segni, diventi un altro giocatore e lui dopo Genova non si fermerà. Con quel tiro è uno da 30 goal a stagione. La sfida contro Sesko? Mi prendo Dusan, se migliora mentalmente ha tutto per essere uno dei primi 9 al mondo".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui