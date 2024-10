scenderanno in campo questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia in occasione della seconda giornata della fase campionato di. Una faccia a faccia che, al suo interno, racchiude diverse sfide nelle sfide sparse qua e là per il rettangolo di gioco. La Gazzetta dello Sport ha analizzato quali sono i duelli che potrebbero risolvere, in un senso o nell'altro, il match.Riflettori puntati in mezzo al campo sulla sfida tutta olandese tra Xavi Simons e Teun Koopmeiners. Il gioiello di proprietà del PSG ha già messo a referto 2 goal e 2 assist e Rose lo schiera tradizionalmente tra la trequarti e la corsia di sinistra. Koop, invece, è alla ricerca del primo centro in bianconero dopo la più che positiva prova di Genova, dove ha servito un assist e colpito una traversa.La solidità difensiva del Lipsia è rappresentata soprattutto dal capitano Will Orban, leader del pacchetto difensivo tedesco e che, stasera, incrocerà le armi con Dusan Vlahovic, alla ricerca del primo goal europeo della sua stagione. Tra i due ci si attende una sfida molto fisica, uomo a uomo, tra due calciatori chiamati a recitare il ruolo di leader nelle rispettive zone di campo.Da un lato occhio a David Raum, perno insostituibile di Rose, che sulla corsia mancina assicura cross ma soprattutto tanta affidabilità. Il suo dirimpettaio, salvo sorprese, sarà Nico Gonzalez. L'argentino dopo il goal all'esordio contro il PSV, punta ad un'altra notte da protagonista per illuminare il cammino della Juventus in Champions League.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui