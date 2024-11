La Juventus crede davvero nello Scudetto?

Inizialmente i tifosi bianconeri hanno creduto che lapotesse arrivare a vincere lo Scudetto già in questa stagione. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport c'è un curioso retroscena che arriva tra le mura della Continassa. La Juventus crede davvero nello Scudetto?Dalle parti della Continassa sono tutti convinti che la Vecchia Signora non abbia l'obbligo di poter competere per lo Scudetto. Ma che ci voglia del tempo per costruire il progetto di questa Vecchia Signora targata Thiago Motta.