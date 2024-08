La situazione Koopmeiners



Milik dentro l'affare?

Cristiano, direttore tecnico della, sta lavorando su più fronti per rafforzare la squadra. Da una parte, ha rinnovato il contratto di Gleison, assicurandosi così la permanenza del difensore. Dall'altra, Giuntoli sta portando avanti il “progetto poker”, che prevede l'acquisizione di quattro rinforzi concordati con l'allenatoreUno dei principali obiettivi è Teun. Nonostante il club bergamasco abbia sempre chiesto una cifra compresa tra 55 e 60 milioni di euro per il centrocampista olandese, la Juventus ha fatto un primo passo concreto proponendo un'offerta che, tra parte fissa e bonus, si aggira intorno ai 45 milioni di euro. L'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore potrebbe convincere l'Atalanta a rivedere la propria posizione.Un'altra novità riguarda l'infortunio di Gianluca, che ha portato l'Atalanta a considerarecome possibile sostituto. Milik, attualmente alla Juventus con uno stipendio di 3,5 milioni di euro, è apprezzato dall'Atalanta sia per la sua fisicità che per le sue capacità tecniche, oltre alla sua esperienza in Champions League. La Juventus non si opporrebbe a una sua cessione, il che potrebbe facilitare i rapporti tra i due club e magari agevolare l'operazione per Koopmeiners.



