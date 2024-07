Teunè stato la priorità dellasin da dicembre, e lo è ancora di più dopo l'infortunio di Fabio Miretti. Nei piani bianconeri, Koopmeiners è visto come il trequartista ideale per alternarsi con l'allievo di Gasperini. Nelle ultime ore, Miretti è stato sottoposto ad accertamenti al J Medical che hanno rilevato una "frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro", costringendolo a uno stop di almeno un mese. Questo contrattempo ha reso ancora più urgente per la Juventus l'acquisto di un giocatore con le caratteristiche di Koopmeiners, autore di 15 reti nella stagione 2023-24.Cristianohanno concordato sulla necessità di aggiungere il mix di quantità, qualità e gol rappresentato daper completare la rivoluzione del centrocampo, iniziata con l'acquisto di Douglas Luiz e proseguita con Thuram Jr. Tuttavia, ottenere Koopmeiners non è semplice. Il muro dell'Atalanta appare sempre più rigido, ma la Juventus è pronta a tentare un affondo concreto nei prossimi giorni.