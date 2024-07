Koopmeiners, quale sarà l'offerta della Juventus?

Non solo Todibo, la Juventus ha intenzione di stringere i tempi anche per Teun Koopmeiners, il grande obiettivo dell’estate di Giuntoli. Provarci, non significa sempre riuscirci nel mercato. I bianconeri, forti del gradimento del calciatore, del budget stanziato a inizio mercato per l’olandese (40-45 milioni) e delle nuove cessioni, sono pronti a compiere un primo tentativo concreto e ufficiale in questi giorni, come riferisce la Gazzetta dello Sport.Difficilmente, si legge, la Juventus raggiungerà i 55-60 milioni richiesti dall'Atalanta. Le mediazioni sono al lavoro per trovare un compromesso, magari attraverso bonus e percentuali sulla futura rivendita. Giuntoli insomma studia la strategia migliore per convincere il club neroazzurro ad accettare la proposta della Juve.