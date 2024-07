La strategia economica



L'aiuto di Kean

Le trattative trasono in una fase cruciale. Da una parte, il direttore tecnico bianconero, Cristiano, e dall’altra Florian, omologo francese, stanno lavorando intensamente per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. L’oggetto del contendere è il trasferimento del talentuoso centrocampista francese Thuram, che ha attirato l’attenzione della. A riportarlo è Gazzetta.Laha delineato chiaramente la sua strategia finanziaria: non intende superare i 20 milioni di euro. Inizialmente, si era pensato di inserire una contropartita tecnica nell’affare. Il nome proposto era quello di Joseph, promettente centrocampista belga classe 2005, che ha fatto il suo esordio con la prima squadra nella scorsa stagione. Sebbene questa ipotesi non sia del tutto tramontata, le recenti discussioni sembrano orientarsi verso una soluzione esclusivamente monetaria.Il Nizza, partito da una richiesta iniziale di circa 30 milioni di euro, ha progressivamente ridotto le sue pretese. La scadenza del contratto di Thuram nel 2025 ha infatti reso il club francese più flessibile. Giuntoli sta cercando di abbassare la parte fissa dell’offerta a, incrementando la componente variabile con bonus tra i 4 e i 5 milioni.Un elemento cruciale che ha accelerato la trattativa è il sì dial trasferimento, influenzato positivamente dai consigli del padre, Lilian Thuram, ex stella bianconera, che non vede l’ora di vedere il figlio indossare la maglia dellaInoltre, la cessione di Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 di bonus ha fornito alla Juventus un'importante liquidità. Questo "tesoretto" permette al club torinese di reinvestire immediatamente nella trattativa per Thuram, rendendo più concreta la possibilità di chiudere l’affare a breve.





