Laha recuperato Nicolòper le ultime due gare della stagione ormai volta al termine e questa è una notizia che sicuramente può far sorridere il nuovo tecnico. Il passato delle scommesse è ormai alle spalle e Fagioli sarà il primo acquisto della nuova stagione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport Thiago Motta gli avrebbe già studiato un nuovo ruolo: potrebbe infatti schierarlo da regista, davanti alla difesa. Posizione dove già in passato sia Andrea Pirlo che Massimiliano Allegri in passato avevano ammesso di vederlo bene.