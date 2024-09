Equivoco Thiago Motta: annunciato come allenatore giochista e rivoluzionario

L'inizio con la Juventus

Nove goal fatti in sei partite fino ad ora ma tutti racchiusi in tre gare (Como, Verona, PSV). In sostanza quindi, lanon ha trovato la rete in metà delle gare disputate. Un dato che non può non preoccupare in vista delle prossime partite. Soprattutto perché dal nuovo ciclo guidato daci si aspettava una produzione offensiva decisamente superiore. E qui nasce il tema, che tipo di allenatore è l'italo-brasiliano?A sviluppare questo argomento è la Gazzetta dello Sport, che parla di equivoco. "Guardando al passato infatti, troviamo un cambiamento nelle squadre di Motta. Alla prima esperienza in prima squadra, con il Genoa, "Motta chiedeva un calcio troppo ambizioso. Sconfitta 4-0 con l'Inter ed esonero. Poi allo Spezia, meno integralismo e salvezza. A Bologna la quadratura del cerchio, attaccare senza perdere di vista la fase difensiva. Risultati positivi ma sempre abbastanza contenuti nel punteggio".A che punto è il progetto bianconero dopo le prime giornate invece? In questa Juve, si legge sul quotidiano,. Elementi che però non stanno producendo un fatturato offensivo all'altezza delle aspettative. Nelle ultime tre giornate, la Juve si è trovata di fronte ad avversari che si chiudevano per ripartire: Thiago e la squadra hanno annusato il pericolo e attaccato con prudenza, senza rischiare. Contro il PSV apeto e giochista, tutta un'altra storia. "Allora Motta è bravo in contropiede?" l'interrogativo della Gazzetta. Mancano gli automatismi e la velocità negli scambi; la trama c'è ma è sviluppata con lentezza.