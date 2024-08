Juventus, domani sarà il giorno di Koopmeiners

in questa sessione di calciomercato non sembrava intenzionata a cedere nessuno dei propri pezzi pregiati. Infatti pare che la decisione di Teundi questo ammutinamento per trasferirsi allaabbia stupito la dirigenza nerazzurra. Come detto quindi, il centrocampista olandese vuole solo la Juventus e non si allena da fine agosto, quindi avrà bisogno di un po' di tempo per tornare in forma. Domani però potrebbe essere la giornata decisiva per il suo trasferimento a Torino come riferisce la Gazzetta dello Sport.La Juventus offre 55 milioni più bonus all'Atalanta, per arrivare ad una cifra decisamente vicina ai 60 milioni inizialmente richiesti dai nerazzurri. Bianconeri che hanno già un accordo con Teun per un quinquennale da 4 milioni a stagione. Il centrocampista sta pressando l'Atalanta per trasferirsi in bianconero. Domani, proprio nel giorno del compleanno di Thiago Motta ecco che potrebbe arrivargli il regalo più gradito. C'è tanta attesa ma la sensazione è che si sia arrivati al rettilineo finale.





