Juventus, addio Szczesny: cosa manca per la cessione

Il risparmio economico

Se sul fronte dell'entrate sono giorni decisivi per l'arrivo di Douglas Luiz, in ottica cessioni,La svolta è arrivata nei giorni scorsi con il pressing continuo del club saudita che a suon di milioni ha convinto il polacco ad accettare la destinazione. Ecco cosa manca per la chiusura dell'operazione.Per la fumata bianca servirà ancora pazienza perché alla Continassa, scrive la Gazzetta dello Sport,Mentre Tek dopo aver aperto la porta ai sauditi deve rifiniree formalmente potrebbe arrivare al traguardo anche solo dopo l'europeo che lo vedrà protagonista con la Polonia.In ogni caso, salvo sorprese, l'operazione andrà in porto.da 6,5 milioni di euro e libererà oltre a delle risorse anche lo spazio in rosa per accogliere Michele Di Gregorio. La trattativa per il portiere del Monza è ormai blindata da settimane. Sarà lui il nuovo portiere bianconero che si unirà a Mattia Perin. Su quest'ultimo dopo la partenza sempre più vicina di Szczesny rimarrà a Torino.