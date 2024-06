Quale futuro per Matias Soulé? L'indiscrezione sull'argentino la lancia questa mattina la Gazzetta dello Sport, secondo cui la Lazio sarebbe interessata al giocatore. Claudio Lotito, presidente dei bianconcelesti starebbe parlando personalmente con i bianconeri per impostare una possibile trattiva. Anche la Roma ci sta facendo un pensierino, con l'idea di investire su di lui i soldi della cessione di Abraham. La valutazione del classe 2003 argentino, con passaporto italiano, si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Tanti per le casse biancocelesti, che però potrebbero studiare con la Juve una formula simile a quella che ha portato un anno fa Rovella e Pellegrini a Formello. Operazione che comunque rimane complicata.