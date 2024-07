Futuro Miretti, idea Venezia

Fabio Miretti è fin qui uno dei giocatori che sta facendo meglio in allenamento e anche nella prima uscita amichevole, nonostante le difficoltà generali, il classe 2003 ha comunque fatto vedere qualche buona giocata. Nonostante questo però, la sua permanenza alla Juve non si può ancora definire sicura. E in Serie A spunta un nuovo club interessato al giocatore.Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la partenza certa di Tessmann impone la ricerca di un altro centrocampista centrale e il Venezia di Eusebio di Francesco potrebbe trattare con la Juve per Miretti. Il club lagunare aveva già fatto dei sondaggi per un altro bianconero, ovvero Nicolussi Caviglia.