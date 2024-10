Lacontinua ad allenarsi alla Continassa con i giocatori non partiti con le rispettive nazionali. Anche se Thiago Motta ha concesso tre giorni di riposo a partire da oggi, quindi i bianconeri sono attesi nuovamente al centro sportivo nella giornata di lunedì. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport questa settimana si è allenato ancora a parte Vasilje, centrocampista montenegrino che ancora non ha esordito in questa Serie A. A partire dalla prossima settimana però dovrebbe ritornare ad allenarsi con il gruppo squadra agli ordini di Thiago Motta e potrebbe tornare nell'elenco dei convocati a partire dalla sfida contro la Lazio.