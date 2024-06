Juventus, Thiago Motta: annuncio, vertice e presentazione, le ultime notizie

. Anzi, è già cominciata a suon di contatti e riunioni con Cristiano Giuntoli, visto che i due hanno colloqui quasi quotidiani, ricchi di aggiornamenti sulle trattative di mercato e scambio di idee. A dimostrazione di un feeling è sempre più solido, con il dirigente che ha scelto il suo allenatore e il tecnico che ha ricambiato anche per la determinazione mostrata nel corteggiamento. Per il momento il rapporto è a distanza – uno in Portogallo e l’altro in Italia –, ma presto i due si siederanno di nuovo allo stesso tavolo e conto alla rovescia è cominciato negli ambienti bianconeri.L’ufficialità di Motta alla Juventus non è questione di ore, però ormai non mancano più molti giorni. Come scrive la Gazzetta, se tutto andrà secondo programmi, la prossima settimana arriveranno in sequenza, una dietro l’altra, la firma sul contratto triennale da 3,5 milioni più bonus e la fumata bianca finale, con il Thiago Motta-day che potrebbe essere il 14 o il 15 giugno. L’accordo totale è stato trovato da tempo: adesso è più soltanto una questione di dettagli e documenti. Per la presentazione, invece, bisognerà aspettare luglio: il tecnico della Juve sbarcherà alla Continassa in anticipo rispetto all’inizio del ritiro, programmato intorno al 10 luglio.