Lasta cercando insieme all'agente Fali Ramadani una collocazione per l'esterno classe 1997 Federico. Contratto in scadenza tra una stagione e nessuna possibilità di rinnovo. Chiesa inoltre è nella lista degli esuberi, non ritenuto utile nella nuova Juventus di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Chiesa ora è vicino alla cessione, pista al momento più probabile sembra essere il Barcellona. La richiesta della Vecchia Signora per la cessione del figlio d'arte è di circa 12/15 milioni di euro per evitare perdite a bilancio.