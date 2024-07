Quando ci sarà la conferenza stampa di Thiago Motta?

Inizia la seconda settimana di lavoro per Thiago Motta prima poi di trasferirsi in Germania per un mini ritiro a Herzogenaurach, nel quartier generale dell'Adidas. I bianconeri partiranno per la Germania il 20 luglio e rientreranno il 26. Prima però potrebbe esserci la presentazione di Thiago Motta in conferenza stampa.Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, Thiago Motta dovrebbe parlare in conferenza stampa nei prossimi giorni, prima della partenza verso la Germania. Sarà l'occasione per il nuovo tecnico della Juventus di presentarsi e parlare della nuova stagione.