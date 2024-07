Juventus, il West Ham ci riprova per Todibo

La Juventua vuole provare a chiudere Jean Clair Todibo nel più breve tempo possibile. Come sappiamo, il giocatore ha dato priorità ai bianconeri ma nelle ultime ore secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un nuovo tentativo del West Ham.Il West Ham aveva già presentato un'offerta da 35 milioni per acquistare Todibo. L'operazione però non è andata avanti per la volontà del giocatore, che preferisce la Juventus. Nelle ultime ore, si legge. il West Hamsi è rifatto vivo proponendo al Nizza un prestito migliore di quello juventino, ma Todibo ha ribadito ancora la sua preferenza.