Douglas Luiz-Juventus, cosa manca

La Juventus continua a lavorare per cercare di sistemare tutti i dettagli dell'operazione con l'Aston Villa che vede protagonisti Douglas Luiz, Iling Junior e Weston Mckennie. Nell'operazione tra i due club ci sarebbe un conguaglio di circa 18-20 milioni a favore degli inglesi, visto che il brasiliano è valutato intorno ai 60 milioni.Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, si sta discutendo sull'ingaggio del giocatore. Il procuratore di Douglas Luiz, Kia Joorabchian avrebbe fatto una richiesta di 7,5 milioni di euro mentre la Juventus non vorrebbe andare oltre i 5 (più bonus). Quanto ai due juventini, si legge, c'è stato il si al trasferimento in Premier League ma si stanno limando gli ultimi dettagli.