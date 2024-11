Juventus, occhi su Zirzkee



Juventus, l'alternativa a Zirkzee

Lanel corso della sessione invernale di calciomercato potrebbe cercare anche un rinforzo per il reparto offensivo, con lo scopo di concedere del riposo a Dusan Vlahovic ed un recupero totale e senza fretta al centravanti polacco Arek Milik. Un nome che si fa sempre più strada dalle parti della Continassa è quello dell'ex Bologna, accostato alla Juventus anche in estate, Joshua. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport.Il giocatore ora al Manchester United anche con la nuova guida tecnica non sta trovando spazio, anzi, anche nell'ultima sfida di Europa League è rimasto in panchina per 90 minuti. Zirzkee gradirebbe un ritorno in Italia ed in particolare agli ordini di Thiago Motta, il tecnico che gli ha permesso di crescere e mettersi in mostra conquistandosi la chiamata dei Red Devils.prima di affondare il colpo definitivo per l'olandese, soltanto a determinate condizioni potrebbe concretizzarsi l'affare.L'alternativa qualora arrivare a Joshua Zirzkee risultasse impossibile è rappresentata da Patrickdel Bayer Leverkusen. Che già piaceva alla Juventus molti anni fa.





