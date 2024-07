condivide l'attesa per l'arrivo di Teunalla Juventus, un'attesa che si fa più concreta con l'avvicinarsi della nuova stagione calcistica. Attualmente in vacanza, Motta ha già fissato la data per il suo ritorno a Torino: mercoledì 10, quando inizierà la nuova stagione alla Continassa, il centro di allenamento della Juventus.Il tecnico brasiliano-italiano tornerà nella città piemontese qualche giorno prima per prendere contatto con la nuova realtà e preparare il terreno per l'inizio della preparazione. Inoltre, utilizzerà questo tempo per fare il punto sulla situazione di mercato con il direttore tecnico, discutendo delle strategie post-Douglas Luiz e Thuram.Thiago Motta ha manifestato un forte interesse per l'acquisizione di Teun Koopmeiners, considerato un elemento chiave per il suo progetto tecnico alla Juventus. L'attesa è ora rivolta all'ultima fase delle trattative, in attesa di un "squillo finale" che potrebbe portare alla conclusione positiva dell'affare. Ne scrive Gazzetta.