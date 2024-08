Tra gli esuberi della Juventus ad oggi, mercoledì 14 agosto, figura anche il centrocampista HansCaviglia. Il giocatore è cresciuto nel vivaio della Juventus quindi la sua cessione genererebbe una plusvalenza per le casse bianconere. Come riferisce la Gazzetta dello Sport il giocatore è decisamente vicino al trasferimento al Venezia per una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro, plusvalenza nelle casse bianconere e cessione vicinissima per il classe 2002 cresciuto nel vivaio bianconero. Manca pochissimo alla conclusione della trattativa. Trasferimento vicino e soldi da investire per la Juventus sul mercato.