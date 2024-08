L'incontro per Nico Gonzalez



Quanto costerà Nico Gonzalez?



Le possibili contropartite

lagiocava in Svezia, il direttore sportivosi trovava in Versilia, impegnato in una delle trattative più delicate e importanti dell'estate. L'obiettivo bianconero è chiaro: assicurarsidella Fiorentina entro il debutto stagionale previsto per lunedì 19 agosto contro il Como. Una missione che si è trasformata in una vera e propria corsa contro il tempo, resa ancora più urgente dalle difficoltà emerse nell'amichevole di Goteborg contro l'Atletico Madrid.Durante la partita in Svezia, laha mostrato evidenti limiti sulle fasce, concostretto a schierare solo Timothy Weah e Kenan Yildiz come esterni offensivi.ha approfittato della situazione, dominando nella ripresa grazie ai cambi offensivi, tra cui Joao Felix e Angel Correa, e portando a casa la vittoria. Questa mancanza di alternative ha reso ancora più urgente per lala necessità di rinforzarsi sulle ali, e Nico Gonzalez è diventato la priorità assoluta., noto per essere solitamente al seguito della squadra, ha scelto di non accompagnare i bianconeri in Scandinavia, preferendo rimanere in Toscana per lavorare intensamente sul mercato. La sua presenza a Forte dei Marmi, in un weekend caldo non solo per il meteo ma anche per le trattative, è stata decisiva per accelerare l’operazione. Infatti, il direttore sportivo ha incontrato Daniele Pradé, d.s. della Fiorentina, anch’egli presente nella località toscana.Le negoziazioni trastanno procedendo in modo spedito, con un’intesa di massima già raggiunta sulla valutazione del giocatore, fissata intorno ai 30 milioni di euro. Inoltre, Nico Gonzalez ha già trovato un accordo con il club bianconero, rendendo il trasferimento sempre più vicino alla conclusione.Un aspetto che rimane in discussione è l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. Juventus e Fiorentina stanno valutando la possibilità di includere uno tra Westone Filipnell'operazione, ma per evitare ritardi, le due trattative potrebbero essere separate. Questo significherebbe che Nico Gonzalez potrebbe trasferirsi a Torino immediatamente, mentre McKennie o Kostic potrebbero fare il percorso inverso in un secondo momento, come già accaduto con Moise Kean, passato alla Fiorentina all'inizio dell'estate.

