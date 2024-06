Adeyemi Juve, la situazione

Occhi puntati su Dortmund e non solo per Euro 2024. L'asse tra la città tedesca e la Continassa può scaldarsi da un momento e l'altro con diversi calciatori coinvolti e a raccontarlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport.Secondo la Rosea, infatti, prosegue in casa Juventus la ricerca delle ali da aggiungere nella rosa a disposizione di: qualcuno che sappia portare in dote dribbling, velocità, fantasia e perché no, goal. Tra i nomi, quello di Karim Adeyemi che sarebbe stato sondato tramite l'intervento di intermediari.Il profilo piace e non poco. Come noto, però, il Borussia Dortmund è bottega cara: Adeyemi è valutato circa 30 milioni di euro. Da questo punto di vista, vengono in "soccorso" le contropartite. Il BvB ha manifestato interesse per Soulé e, soprattutto, Dean Huijsen: su queste tracce si può impostare una trattativa che punti a tenere più basso l'esborso economico.Inoltre, a facilitare l'operazione, il fatto che il Borussia non ritenga Adeyemi intoccabile, a maggior ragione se i gialloneri dovessero riuscire a riportare a casa quel Jadon Sancho che interessa ed è seguito da vicino anche alla Juventus. Intrecci di mercato che, se sbrogliati, possono infiammare la strada che divide Dortmund a Torino.