McKennie-Saelemaekers: lo scambio Juve-Milan è possibile?



La suggestione Milik per il Milan

A riportarlo è La Gazzette dello Sport, edizione odierna. Nelle discussioni tra, è emerso il nome di Weston, altro giocatore in uscita dai bianconeri. Con un contratto in scadenza nel 2025, McKennie, come Federico, non rientra più nei piani diné dellaIl club torinese, per evitare di perderlo a parametro zero, sta cercando di cederlo e ha proposto il centrocampista al Milan. Tuttavia, i rossoneri sembrano concentrati su altri obiettivi per il centrocampo, in particolare Fofana, rendendo difficile l'inserimento dinella rosa diD'altra parte, il Milan potrebbe cedere Alexis, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Nonostante ciò, la Juventus non è interessata al belga, poiché i bianconeri sono focalizzati su altri profili per il ruolo di esterno, come, Francisco. Tuttavia, se la Juventus dovesse incontrare difficoltà a chiudere per i propri obiettivi, Saelemaekers potrebbe tornare in considerazione negli ultimi giorni di mercato.Sul fronte attacco, ilha assegnato la maglia numero 9 a Luka, segno di fiducia nella sua permanenza. Tuttavia, il club rossonero potrebbe ancora cercare un attaccante con caratteristiche più adatte al gioco di Paulo Fonseca. Tra i nomi nel mirino del Milan c'è Tammy, ma anche Arkadiuszdella. Il polacco, attualmente fuori per infortunio, non è ufficialmente sul mercato, poiché la Juventus non vuole trovarsi senza un'alternativa a Dusan. Tuttavia, di fronte a un'offerta interessante, i bianconeri potrebbero cambiare idea e considerare la cessione di Milik.





