mira a definire - tra le altre - anche la situazione diper poter poi andare a operare sul mercato in entrata e, specialmente, su due ali che possano rimpolpare le corsie esterne nel 4-2-3-1 delladiCome riferisce la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno - e ad oggi più avvicinabile - è quello di, con la Juventus che vorrebbe abbassare i 35 milioni chiesti dalla Fiorentina inserendo Weston McKennie come contropartita.Il secondo è quello di, reduce dalla super prestazione in Supercoppa di Portogallo con il Porto, nella quale ha messo a referto una doppietta decisiva. Quest'ultimo rimane il preferito di Thiago Motta.Più defilati, ad oggi, sono i profili di Francisco Conceicao e di Karim Adeyemi. La realtà, invece, rimane una sola: la Juventus vuole portare a Torino due esterni e offensivi. E conviene farlo il prima possibile.





