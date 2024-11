Juventus, con questa media Champions League a rischio: il dato

L'obiettivo dellaper la prossima stagione è certamente un posto nella prossima. Attualmente però, dopo le prime 10 giornate, la Juventus occupa il sesto posto in solitaria e questo significa magra consolazione: Europa League. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto una proiezione della media punti attuale della squadra di Thiago Motta applicata sulle 38 giornate di campionato. Andiamo ad analizzare ciò che ne è emerso.La Vecchia Signora infatti al momento viaggia a 1,8 punti a partita. Proiettato sulle 38 giornate di questo campionato di Serie A chiuderebbe a quota 68 punti. Gli stessi che l'anno scorso hanno permesso al Bologna di ottenere un posto in Champions League però grazie al quinto posto. Al momento non è certo che il quinto posto significhi pass per la massima competizione europea. Certo, ci sarebbe l'Europa League, ma la Juventus ha altri obiettivi ed il pronostico non farà sorridere.





