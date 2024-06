Juventus, ecco l'alternativa a Calafiori

La Juventus lavora anche per rinforzare la difesa. Il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è Riccardo Calafiori, per cui però non c'è al momento un accordo con il Bologna. Del reparto arretrato ne parla lache svela chi sarebbe la possibile alternativa al difensore italiano.Dietro servirà pazienza per Riccardo Calafiori, si legge, ma attenti Kwior dell'Arsenal. Il classe 2000 è un giocatore che Thiago Motta conosce bene avendono già allenato allo Spezia.