Thiago Motta arriva in giornata a Torino e nei prossimi giorni sicuramente avrò modo di parlare con Cristiano Giuntoli per programmare le prossime settimane e fare il punto sul mercato. La rosa bianconera infatti non è ancora completa anzi, mancano diversi elementi da inserire. Secondo la Gazzetta dello Sport, nella lista dei desideri di Thiago ci sono un centrale difensivo capace a gestire compiti di regia (un sostituto di Calafiori), un terzino e ancora due attaccanti esterni di cui uno spendibile pure come vice Vlahovic: giocatori che servirebbero per completare la rosa. Il mercato è ancora lungo. Tra acquisti e cessioni, Giuntoli dovrà ancora effettuare tante operazioni.