Infortunio Nico Gonzalez, le ultime

Dopo dieci minuti dal calcio d'inizio della sfida tra Lipsia e Juventus di Champions League si è fermato per infortunio l'esterno argentinoIl giocatore ha avvertito una fitta alla coscia in seguito ad uno scatto. Inizialmente ha provato a restare in campo salvo poi sollevare bandiera bianca e chiedere al tecnico Thiago Motta il cambio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le prime sensazioni sulle sue condizioni.Il giocatore argentino avrebbe rimediato un infortunio di natura muscolare, nella giornata di oggi sarà sottoposto ad esami strumentali presso il JMedical per valutarne l'entità. Salterà quasi sicuramente la sfida di domenica ad ora di pranzo contro il Cagliari e la sosta Nazionali la impiegherà per recuperare dall'infortunio.