Laha concluso la trattativa per portare a Torino Michele Di Gregorio dal Monza. Non solo, il portiere dei brianzoli la prossima stagione sarà il portiere titolare della Vecchia Signora, mettendo così alla porta il portiere polacco Wojciech. L'estremo difensore della Juventus infatti ha già raggiunto un accordo per trasferirsi all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, la Juve guadagnerebbe 4 milioni di euro dalla sua cessione. Tuttavia risparmierebbe 12 milioni di euro netti che sarebbero l'ingaggio del calciatore. A riferirlo è oggi la Gazzetta dello Sport.