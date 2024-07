La Juventus ha ufficialmente iniziato il ritiro a Herzogenaurach per continuare a lavorare in funzione della nuova stagione agli ordini di Thiago Motta. Per una Juve che si appresta dunque a proseguire il proprio percorso di preparazione in terra tedesca, ce n'è un'altra che è rimasta a casa. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, esiste infatti una Juventus di esuberi, ovvero composta da coloro che - per evidenti dinamiche di mercato - non sono partiti al seguito della squadra e il cui futuro rimane a fortissimo rischio.Si parte da, di fatto già rimpiazzato da Michele Di Gregorio, e quindi destinato a cambiare maglia con Monza, Premier e Arabia alla finestra. Potrebbero presto finire i giorni in bianconero anche di, in cima alla lista dei partenti e seguito da PSG, Stoccarda e Wolfsburg. Sempre più lontano dalla causa bianconera è anche, il quale via social ha ribadito come l'esclusione dal ritiro non sia dovuta ad un infortunio bensì ad una scelta societaria.Tra i personaggi in cerca di sistemazione ci sono anche, con la Juve che spera di trovargli presto una destinazione. Capitolo esterni, è tutto da decifrare il futuro di, sposatosi nella giornata di ieri, e che ora potrà godere di un supplemento di vacanze. Il classe 1997 - ad un anno dalla scadenza di contratto - sembra sempre più lontano. Così come, oggetto dei desideri di Roma e Leicester e per il quale si sta scatenando una vera e propria asta. Occhio anche alle posizioni di Filip Kostic e Arkadiusz Milik, rimasti a Torino per recuperare appieno dai recenti infortuni, ma tutt'altro che certi di fare parte della Juventus 24/25.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui