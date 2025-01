Juventus, i nomi per la difesa

ha detto ieri Cristiano Giuntoli a Mediaset prima del calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Milan di Supercoppa ed è esattamente questo lo specchio del calciomercato bianconero. Juventus orfana di Juane Gleison, entrambi operati e stagione finita e conai margini causa mercato ora si ritrova ad avere in difesa la coperta decisamente corta. Ecco che quindi deve portare a Torinoquelli in cui il mercato è aperto.Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il primo nome nella lista di Giuntoli è quello di David, mancino, jolly difensivo del Feyenoord. Giuntoli prepara un nuovo affondo, il giocatore però viene valutato 25-30 milioni e il club vorrebbe cederlo in estate. Mancano 30 giorni esatti al 3 febbraio, data di chiusura del mercato e la Juventus ci proverà fino alla fine. Hancko ma non solo, nella lista di gradimento resta, visto ieri sera in Supercoppa ma che con il cambio di allenatore diventa una pista più complessa. C'è attesa perma il Benfica continua a non volerlo cedere in prestito. Occhio poi anche adel Barcellona e Milan





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui