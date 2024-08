Galeno, contatti Juventus-Porto: le ultime

Quanto costa Galeno?

Dopo la cessione dialla Roma e conpiù fuori che dentro la Juventus,aspetta i rinforzi sugli esterni. Uno obbligatorio ma probabilmente due per completare il reparto. Tante situazioni in ballo che piano piano stanno prendendo forma tra tentativi, risposte e piste alternative che la dirigenza bianconera sta vagliando. Le ultime sull'attacco della Juventus.Il blitz tedesco penon ha portato le risposte sperate da parte di Giuntoli. O meglio, solo in parte perché se la Juve ha ottenuto il sì del giocatore, c'è da fare i conti con le richieste del. Ecco perché l'arrivo del classe 2002 si fa più complicato. Una pista alternativa porta a Nico Gonzalez della Fiorentina, per cui però sarebbe necessario inserire nell'operazione delle contropartite tecniche come Mckennie o Kostic. E Galeno?Come riferisce la Gazzetta dello Sport,che è il preferito di Thiago Motta. Il club portoghese punta ad incassare 30 milioni più bonus per l'esterno brasiliano. Più o meno la stessa cifra che serve per Francisco Conceicao, sempre del Porto. L'ultima idea, si legge, è inserire in prestito o a titolo definitivo nell'operazione Tiago Djalò, per abbassare la cifra cash.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui