Juventus, Federico Chiesa può essere reintegrato in rosa?



Juventus, quali club su Federico Chiesa?

Weston McKennie da oggi si allenterà con il gruppo squadra nuovamente, dopo aver ricucito i rapporti con la Vecchia Signora. Può accadere lo stesso per il numero 7? Mancano due settimane alla chiusura del calciomercato e per il giocatore sul mercato al momento sembra muoversi poco, quasi nulla. Qualche timidissimo interessamento come quello del Milan che ha chiesto informazioni ma nessuna offerta presentata. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.La risposta su un suo possibile reintegro in rosa al momento sembra essere no. Nessuna apertura al rinnovo dopo le richieste economiche fuori misura del giocatore e Federico che continua ad allenarsi a parte, con gli esuberi, in momenti diversi rispetto al gruppo squadra alla Continassa.Al momento la Juventus lo valuta 15 milioni, per non finire in minusvalenza, ma nessun club presenta offerte. L'ipotesi più accreditata sembra essere la Premier League, un timido interesse del Chelsea da registrare. Il suo contratto però scade tra un anno e potrebbe anche restare tra gli esclusi per un'intera stagione, ipotesi che la Juventus preferirebbe scartare.





