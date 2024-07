Laha già chiuso l'accordo con il Nizza per Khephren, il centrocampista che cercava Cristiano Giuntoli dopo aver concluso la trattativa ed ufficializzato l'arrivo di Douglas Luiz. C'è attesa tra i tifosi bianconeri per vedere a Torino il centrocampista del Nizza, figlio d'arte e fratello di Marcus, il centravanti nerazzurro. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport le visite mediche al JMedical sarebbero fissate per l'inizio della prossima settimana. Poi la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.