Westona partire da oggi sarà reintegrato nella rosa dellaa disposizione del tecnico Thiago Motta, poi si discuterà del suo rinnovo nella prossima settimana quando è in programma un incontro tra la dirigenza bianconera e il suo entourage. Può accadere anche con Federico? Secondo la Gazzetta dello Sport la risposta sembra essere no. Nessuna possibilità per l'esterno classe 1997 di essere reintegrato ma anzi sempre ai margini, si allena con gli esuberi. Futuro più probabile per lui in Premier League al momento.