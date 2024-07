Juventus su Sancho: ecco come può arrivare

Tra i preferiti di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta per l'esterno offensivo c'è Sancho del Manchester United, reduce dal prestito di sei mesi al Borussia Dortmund. La Juventus valuta due strade per provare ad ingaggiare l'inglese.L’obiettivo della Juventus è trovare l’incastro perfetto per portare l’operazione in porto e in questo momento le strade percorribili sono due. La prima è quella del prestito, che ovviamente permetterebbe di aggirare la valutazione dei Red Devils di 40-50 milioni di euro per Sancho. La seconda opzione resta invece uno scambio tra Red Devils e Juventus, la cui fattibilità è ovviamente tutta da verificare con la controparte inglese. Federico Chiesa ha ancora un anno di contratto e finirà di fatto sul mercato se non decollerà la trattativa per il rinnovo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.